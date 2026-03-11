Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da "Doğu Türkistan" paneli gerçekleştirildi

        Çorum Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Medeniyet Okumaları Projesi" kapsamında, "Doğu Türkistan" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da "Doğu Türkistan" paneli gerçekleştirildi

        Çorum Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Medeniyet Okumaları Projesi" kapsamında, "Doğu Türkistan" paneli düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen program, yazar Taha Kılınç’ın "Kayıp Coğrafyanın İzinde Doğu Türkistan" adlı eseri ekseninde şekillendi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, öğrencilerin konuya olan hakimiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hakkı savunabilmek için güçlü bir bilgi birikimine sahip olmalıyız. Eğer okumazsak ve hakkı söylemezsek yaşamanın bir anlamı kalmaz. Bugün burada gençlerimizin bir kitabı sadece okumakla kalmayıp, onu bir dava bilinciyle analiz ettiklerini görmek geleceğe dair umutlarımızı tazelemiştir." ifadelerini kullandı.

        Programda "dombra" enstrümanı tanıtılarak, müzik öğretmeni Aycan Leblebici ve öğrencisi tarafından eserler icra edildi.

        Programa Belediye Başkanı Aşgın'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Tahir Demir ve Fatih Tophan ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?

        Benzer Haberler

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 182 zanlı yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 182 zanlı yakalandı
        Çorum'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtıldı
        Çorum'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtıldı
        Ankara'da Alaca rüzgarı
        Ankara'da Alaca rüzgarı
        Çorum'da ayağı çöken köprüye alternatif yapılan yolda çalışmalarda sona gel...
        Çorum'da ayağı çöken köprüye alternatif yapılan yolda çalışmalarda sona gel...
        MEMLEKET SOFRASI - Ayvalı yahni
        MEMLEKET SOFRASI - Ayvalı yahni
        Otomobil tamir sırasında yandı; 3 işçi yaralı
        Otomobil tamir sırasında yandı; 3 işçi yaralı