        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'dan 72 öğretmen ve 60 öğrenci Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa'ya gidecek

        Çorum'dan Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa'da gerçekleştirilecek 23 uluslararası hareketliliğe 72 öğretmen ve 60 öğrencinin katılacağını bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:21 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, katılımcılar mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönemde program kapsamında İsviçre, İspanya, Almanya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, İtalya, Portekiz, Çekya ve Avusturya'da düzenlenecek programlarda yer alacak.

        Öğretmen ve öğrenciler, Avrupa’nın farklı ülkelerinde eğitim, işbaşı gözlem ve mesleki staj faaliyetlerinde bulunacak.

        Erasmus+ Programının dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve aktif vatandaşlık öncelikleri doğrultusunda yürütülen hareketliliklerle, Çorum'daki eğitim kurumlarının uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve eğitimde kalite standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, bu tür uluslararası faaliyetlerin öğretmen ve öğrenciler için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

        Çağlar, "72 öğretmen ve 60 öğrencinin katılacağı Erasmus hareketlilikleri sayesinde öğretmenlerimiz farklı eğitim modellerini yerinde gözlemleme imkanı bulurken, öğrencilerimiz de mesleki ve kültürel açıdan kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor. Bu deneyimler, kurumlarımızın uluslararası vizyonunu güçlendirirken eğitim kalitemizin artmasına da önemli katkılar sağlıyor." ifadelerini kullandı.



