        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı

        Çorum'da, Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği için çalışma gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 17:47
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesi Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği için seferberlik başlatıldı.

        Bu kapsamda Çorum'da da şehit mezarlarının çevresinde temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

        Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sahit Aydın, gazetecilere, vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

        Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklardan biri olarak gördüklerini vurgulayan Aydın, "Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak amacıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonunda 81 il genelinde tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan bir çalışma başlatılmıştır. Şehitlerimizin kabirlerini en temiz ve en vakur haliyle korumak, onların hatırasını gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Vatanımızın birliği ve istikbali için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." diye konuştu.

        Programda, temizlik ve bakım çalışmalarının ardından İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç tarafından dua edildi.

