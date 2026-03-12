Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Oğuzlar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğuzlar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Programda öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sahnelendi, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı’nın kabul sürecine ilişkin sunum yapıldı.

        Program kapsamında, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar

        Benzer Haberler

        Çorum'dan 72 öğretmen ve 60 öğrenci Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa'ya...
        Çorum'dan 72 öğretmen ve 60 öğrenci Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa'ya...
        İskilip'te köprü ayağı yıkılan yolda yapılan servis yolu tamamlandı
        İskilip'te köprü ayağı yıkılan yolda yapılan servis yolu tamamlandı
        Alaca'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutland...
        Alaca'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutland...
        Çorum'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutland...
        Çorum'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutland...
        Mehmet Akif Ersoy, Çorum'da anıldı
        Mehmet Akif Ersoy, Çorum'da anıldı
        Çorum'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Çorum'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı