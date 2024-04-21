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        Çorum FK-Adanaspor maçının ardından

        Trendyol1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktör Serkan Özbalta, "İnşallah 12 Mayıs'ta sizlerin ve bizlerin arzu ettiği o noktada oluruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 18:16 Güncelleme: 21.04.2024 - 18:16
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        Çorum FK-Adanaspor maçının ardından
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        Trendyol1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktör Serkan Özbalta, "İnşallah 12 Mayıs'ta sizlerin ve bizlerin arzu ettiği o noktada oluruz." dedi.

        Özbalta, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iki takım için de önemli bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

        Maça iyi başladıklarını anlatan Özbalta, "Erken gelen golün ardından net gol pozisyonlara girdik, ancak yararlanamadık. İkinci gol takım için çok güzel oldu. Gol yemeden maçı bitirmemiz de bizim için önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlara tabii ki şunu söylüyorum. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. 3 tane müsabaka var, puanlar inanılmaz yakın. İkili averaj olayı var. Şimdi dinlenip istirahat edeceğiz ve hemen yarın Erzurumspor müsabakası için hazırlıklarımıza başlayacağız. Maç maç bakacağımız bir periyoda girdik. İnşallah 12 Mayıs'ta sizlerin ve bizlerin arzu ettiği o noktada oluruz." ifadelerini kullandı.

        - Adanaspor cephesi

        Adanaspor Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı ise ligde düşme potası içinde olduklarını ama son ana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

        Zor bir süreç yaşadıklarını vurgulayan Kınalı, "Fakat bunu atlatabilecek futbolcu grubuna sahip olduğumuza inanıyoruz. İnşallah Adanaspor'u bulunduğu ligde devam ettirmeye çalışacağız ve buna da canı gönülden inanıyoruz. Çorum'da zor bir deplasman maçına çıktık, sahada istediğimiz oyunun bir kısmını oynayabildik, futbol şansı da yanımızda değildi." şeklinde konuştu.

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