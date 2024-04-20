Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde'de 4 katlı binanın Iraklı ailenin yaşadığı üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
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