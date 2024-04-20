Çorum'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Çorum’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 11. Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan Meliha Ç'ye (85), S.B. (45) idaresindeki 19 TL 963 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Meliha Ç, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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