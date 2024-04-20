Çorum'da fırtına; ağaçlar devrildi, cami minaresindeki kalas uçtu: 1 yaralı
ÇORUM'da etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir cami minaresinde yapılan çalışma sırasında iskeledeki kalas uçtu.
ÇORUM'da etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir cami minaresinde yapılan çalışma sırasında iskeledeki kalas uçtu. Uçan kalas bir işçinin başına isabet ederek, yaralanmasına neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Çorum'da; beklenen fırtına etkisini gösterip, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinde, şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, elektrik telleri zarar gördü. Yunus Emre Parkında devrilen bir ağaç araçlara zarar verirken, Ulucami minaresinde yapılan çalışma nedeniyle uçan kalas, yoldan geçen vatandaşları uyaran bir işçinin başına isabet etti.
Başından darbe alan ve minarede çalışan işçi Süleyman Yücel'in (51) yardımına çevrede bulunan esnaf koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Süleyman Yücel, yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından Çorum Belediyesi zabıta ekipleri tarafından caminin etrafına güvenlik şeridi çekildi. Polis ve zabıta ekipleri caminin minaresinde devam eden çalışmalar nedeniyle her an kalas düşme ihtimaline karşı çevrede önlem aldı. Rüzgar nedeniyle çok sayıda vatandaş otobüs duraklarında fırtınanın dinmesini bekledi.
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