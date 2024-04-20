Çorum'da fırtına; ağaçlar devrildi, cami minaresindeki kalas uçtu: 1 yaralı

ÇORUM'da etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir cami minaresinde yapılan çalışma sırasında iskeledeki kalas uçtu. Uçan kalas bir işçinin başına isabet ederek, yaralanmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Çorum'da; beklenen fırtına etkisini gösterip, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinde, şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, elektrik telleri zarar gördü. Yunus Emre Parkında devrilen bir ağaç araçlara zarar verirken, Ulucami minaresinde yapılan çalışma nedeniyle uçan kalas, yoldan geçen vatandaşları uyaran bir işçinin başına isabet etti.