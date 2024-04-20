Çorum FK, 1. Lig'de yarın Adanaspor'u konuk edecek

Ligde 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 52 puan toplayan Çorum FK, rakibini mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ve Ozan Sol, Adanaspor karşısında forma giyemeyecek.

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