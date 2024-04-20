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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Adanaspor'u konuk edecek

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Adanaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:46 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:46
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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Adanaspor'u konuk edecek
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        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Adanaspor ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ve Ozan Sol, Adanaspor karşısında forma giyemeyecek.

        Ligde 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 52 puan toplayan Çorum FK, rakibini mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

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