Alaca'da yağmur duası yapıldı
Çorum'un Alaca ilçesinde yağmur duası edildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde yağmur duası edildi.
İlçede bayar ayarlarının kurak geçmesi nedeniyle Alaca Belediyesince yağmur duası etkinliği organize edildi.
Cuma namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, yağmur duası yaptı.
Etkinliğe Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ile vatandaşlar katıldı.
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