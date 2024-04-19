Çorum'da üç rakibini geride bırakan genç, 19 yaşında muhtar seçildi

KEMAL CEYLAN - Çorum'un İskilip ilçesine bağlı İbik köyünde 19 yaşında muhtar seçilen Hasan Hüseyin Eğri, gençlerin köye geri dönmesini sağlamayı hedefliyor.

Köyde hayvancılık yapan Eğri, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için muhtar adayı oldu.

Aile büyüklerinin desteğini alarak 4 adayın yarıştığı seçime katılan Eğri, 248 seçmenin bulunduğu köyde 91 oy alarak muhtarlığı kazandı.

İl Seçim Kurulundan mazbatasını alan Eğri, Türkiye'nin en genç muhtarları arasına girdi.

Eğri, AA muhabirine, çevresinde kendisi kadar genç yaşta muhtar olmadığını söyledi.

Köyle ilgili konularda kendisini sorumlu hissettiği için muhtar adayı olduğunu belirten Eğri, "Köyümüzde genç nüfusun azaldığını gördüm. Bu konuda sorumluluk almak istedim. Büyüklerim de destekledi. Böylelikle seçime girdik ve sırtladık." dedi.

Köyün daha önce bu yaşlarda muhtarının olmadığını dile getiren Eğri, "Genç olduğum için köyümüzdeki insanlardan çok güzel tepkiler aldım. Herkese teşekkür ediyorum. Azimle çalışacağız ve gençliğimizi göstereceğiz." diye konuştu.