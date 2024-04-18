Çorum'da "Çiğdem Aşı ve Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği" düzenlendi

Çorum'da kökeni Hititlere dayandığı düşünülen Çiğdem Aşı Şenliği düzenlendi.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Çiğdem Aşı ve Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği" gerçekleştirildi.

Kadeş Barış Meydanı'ndaki etkinlikte çocuklar seksek, okkel, ip atlama, yakar top, misket ve çuval yarışı gibi yöresel çocuk oyunları oynadı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, etkinlikle gelenek ve göreneklerin yaşatılıp gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bir toplum için tarihi kimliği devam ettirmenin önemli olduğunu belirten Dağlı, teknolojik gelişmeler ve sosyal hayattaki yeni trendlerden dolayı genç kuşağın başka mecralara savrulduğunu ifade etti.

Etkinliğin baharın müjdecisi olduğunu dile getiren Dağlı, "Çiğdem çiçeği sadece bir bitki değil aynı zamanda umudun ve yeniden doğuşun simgesi. Çiğdem Aşı etkinlikleri sadece bir yemek hazırlama süreci değil, aynı zamanda birlikte olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın bir sembolü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan bu geleneği, etkinliklerle hep birlikte canlı tutmaya devam ediyoruz." dedi.