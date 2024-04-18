Çorum'da çıkan yangında 10 dekar ağaçlık alan zarar gördü

Yaklaşık 10 dekar alanda etkili olan yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Sarp arazi nedeniyle Oğuzlar Belediyesine ait itfaiye araçları yangın bölgesine ulaşamadı. Kendi imkanlarıyla yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

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