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        Çorum'da çıkan yangında 10 dekar ağaçlık alan zarar gördü

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan yangından 10 dekar ağaçlık alan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:39
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        Çorum'da çıkan yangında 10 dekar ağaçlık alan zarar gördü
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan yangından 10 dekar ağaçlık alan etkilendi.

        İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Çavdarlar mevkisinde Ahmet Madan'a ait ceviz bahçesinde temizlik yapmak amacıyla yakılan ateşin çevreye dağılması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sarp arazi nedeniyle Oğuzlar Belediyesine ait itfaiye araçları yangın bölgesine ulaşamadı. Kendi imkanlarıyla yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 10 dekar alanda etkili olan yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

        Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında 10 dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi.

        Yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Cebeci, ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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