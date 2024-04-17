Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan çift idmanın ilkinde salonda çalışan futbolcular, ikinci idmanda ise çift kale maç yaptı.
Antrenmana, izinli olan Zargo Toure katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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