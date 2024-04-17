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        Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:52 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:52
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        Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan çift idmanın ilkinde salonda çalışan futbolcular, ikinci idmanda ise çift kale maç yaptı.

        Antrenmana, izinli olan Zargo Toure katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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