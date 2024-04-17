Çorum'da yolda bulunan 800 dolar sahibine teslim edildi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi yolda bulduğu 800 doları Sungurlu Belediyesi aracılığıyla sahibine ulaştırdı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi yolda bulduğu 800 doları Sungurlu Belediyesi aracılığıyla sahibine ulaştırdı.
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yürüdüğü sırada yerde bir miktar para olduğunu fark eden Osman Baytar, parayı alıp Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürdü.
Zabıta ekiplerince tutanakla teslim alınan paranın sahibinin bulunması için belediye hoparlöründen anons yapıldı.
Bir süre sonra belediyeye başvuran Hasan Karakartal, 800 doların kendisine ait olduğunu ispatladıktan sonra parayı belediye görevlilerinden teslim aldı.
Karakartal, parayı bulup kendisine ulaşmasını sağlayan Baytar'a ve zabıta görevlilerine teşekkür etti.
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