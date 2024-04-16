Çorum'da düşerek başını beton zemine çarpan kişi yaralandı
Çorum'un Bayat ilçesinde düşerek başını beton zemine çarpan kişi yaralandı.
Çorum’un Bayat ilçesinde düşerek başını beton zemine çarpan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çerkeş köyünde Salih Ç. (54), evinin önünde düşerek başını beton zemine çarptı.
Yakınlarının ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bayat Devlet Hastanesine kaldırılan Salih Ç, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.