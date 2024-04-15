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        Çorum'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

        Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 22:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:15
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        Çorum'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada
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        Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

        Erdal K. idaresindeki 19 BE 891 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda Ali Yücel Ç'nin kullandığı 60 DG 424 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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