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        Çorum'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobille cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 18:16 Güncelleme: 15.04.2024 - 18:16
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        Çorum'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Çorum'da otomobille cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Seyfettin K. İdaresindeki 61 ADE 557 plakalı cip ile Cemil F’nin kullandığı 19 ABN 548 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi ile Mahmutevler 27. Sokak kesişiminde çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle otomobilde bulunan Zeynep F, Enes F, Sultan Ç. ve Toprak Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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