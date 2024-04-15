Çorum'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seyfettin K. İdaresindeki 61 ADE 557 plakalı cip ile Cemil F’nin kullandığı 19 ABN 548 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi ile Mahmutevler 27. Sokak kesişiminde çarpıştı.

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