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        Çorum'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da otomobile arkadan çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 18:34 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:34
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        Çorum'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'da otomobile arkadan çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.

        H.İ.T. (17) idaresindeki 19 AER 114 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi'nde A.Y'nin (20) kullandığı 05 LN 057 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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