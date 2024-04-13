Çorum'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'da otomobile arkadan çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da otomobile arkadan çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.
H.İ.T. (17) idaresindeki 19 AER 114 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi'nde A.Y'nin (20) kullandığı 05 LN 057 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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