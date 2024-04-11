Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Çorum'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 23:38 Güncelleme: 11.04.2024 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum’da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Yavruturna Mahallesi Esnafevler 12. Sokak’taki evinde ikamet eden Sadık Alkan'dan (74) haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri evin balkonundan eve girdiğinde Alkan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Vücudunda kesik ya da darp izine rastlanmayan Alkan'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Kabustan umuda!
        Kabustan umuda!
        Eminönü'nde insan seli
        Eminönü'nde insan seli
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        Gaziantep'te sağanak: cadde ve sokaklar suyla doldu
        Gaziantep'te sağanak: cadde ve sokaklar suyla doldu
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!

        Benzer Haberler

        Çorum'da bir çiftin nikahı teknede kıyıldı
        Çorum'da bir çiftin nikahı teknede kıyıldı
        İskilip Kaymakamı Polat'tan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
        İskilip Kaymakamı Polat'tan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
        Çorum'da trafik kavgası kameraya yansıdı
        Çorum'da trafik kavgası kameraya yansıdı
        Çorum'da köpeğe ve park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaraland...
        Çorum'da köpeğe ve park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaraland...
        Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya öldü
        Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya öldü
        Alaca'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
        Alaca'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı