İskilip Kaymakamı Polat'tan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.
Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Seydi Tabur ile yaptığı ziyaretlerde, ailelerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Polat, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.
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