Çorum'un Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu

Oğuzlar Belediyesine bağlı ekipler, su baskını ihbarı yapılan 5 evde tahliye çalışması yaptı.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çorum'un Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde, sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

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