Çorum'da 30 dakika süren sağanak yağmur ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi
ÇORUM'da bu akşam saatlerinde aniden bastıran ve yarım saat süren şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu.
ÇORUM’da bu akşam saatlerinde aniden bastıran ve yarım saat süren şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve işyerlerini de su bastı.
Çorum'da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler yoğun su birikintisi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Bazı araçlar ise güçlükle ilerledi. Çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Osmancık ilçesine bağlı Kargı köyünde ise şiddetli dolu nedeniyle köy sakinleri büyük korku yaşadı. Cep telefonu ile dolu yağışını kaydeden vatandaş, "Her yer bembeyaz oldu. Afetten sen bizi koru yarabbi” diye dua etti.
KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA NEDENİYLE ULAŞIM AKSADI
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Fuat M. (42), idaresindeki 99 ZK 464 TIR, Çevreyolu Bulvarı Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direği ve bariyerlere ardından da alt geçidin duvarına çarptı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün tedavisi ambulansta yapıldı. Kaza nedeni ile yol kısa süre trafiğe kapandı.
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