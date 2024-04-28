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        Çorum'da 30 dakika süren sağanak yağmur ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi

        ÇORUM'da bu akşam saatlerinde aniden bastıran ve yarım saat süren şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 20:08 Güncelleme: 28.04.2024 - 20:10
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        Çorum'da 30 dakika süren sağanak yağmur ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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        ÇORUM’da bu akşam saatlerinde aniden bastıran ve yarım saat süren şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve işyerlerini de su bastı.

        Çorum'da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler yoğun su birikintisi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Bazı araçlar ise güçlükle ilerledi. Çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Osmancık ilçesine bağlı Kargı köyünde ise şiddetli dolu nedeniyle köy sakinleri büyük korku yaşadı. Cep telefonu ile dolu yağışını kaydeden vatandaş, "Her yer bembeyaz oldu. Afetten sen bizi koru yarabbi” diye dua etti.

        KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA NEDENİYLE ULAŞIM AKSADI

        Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Fuat M. (42), idaresindeki 99 ZK 464 TIR, Çevreyolu Bulvarı Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direği ve bariyerlere ardından da alt geçidin duvarına çarptı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün tedavisi ambulansta yapıldı. Kaza nedeni ile yol kısa süre trafiğe kapandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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