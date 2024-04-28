Çorum'da şiddetli yağış etkili oldu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik akışının sağlanması için çalışma yaptı.

Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Dolu ile etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezindeki çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

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