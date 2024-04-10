Alaca'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü Alaca'da törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü Alaca'da törenle kutlandı.
Alaca İlçe Emniyet Amiri Anıl Kırıkçı, Alaca Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Törenin ardından Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Emniyet Amiri Kırıkçı ve polis memurlarıyla ilçedeki şehit polislerin kabirlerini ziyaret etti.
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