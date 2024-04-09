Dodurga'da vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
Dodurga'da vatandaşlar Ramazan Bayramı nedeniyle yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.
Dodurga'da vatandaşlar Ramazan Bayramı nedeniyle yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.
Erken saatlerinden itibaren ilçe merkezindeki mezarlıklara giden vatandaşlar, yakınlarının kabrinde Kur'an okuyup dua etti.
Kabirleri sulayıp çiçek bırakan vatandaşlar, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.