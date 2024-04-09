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        İskilip'te Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi

        İskilip'te Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine ziyaret gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:00
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        İskilip'te Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
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        İskilip'te Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine ziyaret gerçekleştirildi.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ile kurumların temsilcilerinin katıldığı ziyaretler kabirlerde şehitlerin ruhu için dua edildi.

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