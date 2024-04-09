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        Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine bayram şekeri bırakıldı

        Çorum'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği şehit kabirlerine bayram şekeri koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:03
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        Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine bayram şekeri bırakıldı
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        Çorum'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği şehit kabirlerine bayram şekeri koydu.

        Şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde Çorum Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.

        Erken saatlerden itibaren Şehitlik'e giden vatandaşlar, kabirlerin başında Kur'an okuyup dua etti.

        Bazı şehit yakınlarının şehit kabirlerinin yanına Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram şekeri bıraktığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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