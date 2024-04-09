Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine bayram şekeri bırakıldı

Bazı şehit yakınlarının şehit kabirlerinin yanına Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram şekeri bıraktığı görüldü.

Erken saatlerden itibaren Şehitlik'e giden vatandaşlar, kabirlerin başında Kur'an okuyup dua etti.

Çorum'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği şehit kabirlerine bayram şekeri koydu.

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