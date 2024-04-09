Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine bayram şekeri bırakıldı
Çorum'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği şehit kabirlerine bayram şekeri koydu.
Çorum'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği şehit kabirlerine bayram şekeri koydu.
Şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde Çorum Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.
Erken saatlerden itibaren Şehitlik'e giden vatandaşlar, kabirlerin başında Kur'an okuyup dua etti.
Bazı şehit yakınlarının şehit kabirlerinin yanına Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram şekeri bıraktığı görüldü.
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