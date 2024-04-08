Alaca Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
Alaca Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Alaca Belediye Başkanlığına seçilen Şerif Arslan başkanlığında yapıldı.
Alaca Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Alaca Belediye Başkanlığına seçilen Şerif Arslan başkanlığında yapıldı.
Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda encümen üyeliklerine Oktay Yelkuvan ve Ziya Yağlı seçildi.
Toplantıda ayrıca Meclis komisyonları da belirlendi.
Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, hep birlikte ilçeye hizmet edeceklerini söyledi.
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