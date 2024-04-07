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        Çorum FK - Kocaelispor: 1-1

        STAT:Çorum ŞehirHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Barış ÇiçeksoyuÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 17:58 Güncelleme: 07.04.2024 - 18:00
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        Çorum FK - Kocaelispor: 1-1
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        STAT:Çorum Şehir

        HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 88 Ologo), Landre, Toure, Ferhat Yazgan (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk. 78 Ahmet Sağat), Nalepa, Geraldo (Dk. 88 Suat Kaya), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 33 Eren Aydın)

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Cem Ekinci (Dk. 62 Beridze), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 74 Atila Turan), Mehmet Yılmaz (Dk. 74 Vukovic), Amaral, Ramil Sheideav (Dk. 85 Kouakou), Burak Öksüz (Dk. 62 Barış Alıcı), Yusuf Abdioğlu

        GOLLER: Dk. 3 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 72 Beridze (Kocaelispor)

        SARI KART: Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor)

        1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

        3’üncü dakikada Kerem'in sağ kanattan savunma arkasına pasında savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Geraldo, kaleci Gökhan'ı geçip takımını öne geçirdi. 1-0

        18’inci dakikada sağ kanattan Kerem'in ceza sahasına gönderdiği topa Nalepa'nın bekletmeden vuruşu az farkla dışarı çıktı.

        72’nci dakika Barış'ın şutunda defansa çarpan top yükseklik kazanarak üst direkten döndü. Dönen topa Beridze kafa vuruşuyla takımına eşitliği getirdi. 1-1

        Maçta başka da gol olmayınca 1-1 sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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