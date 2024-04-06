Çorum'da yakalanan dilencinin üzerinden 15 bin 75 lira çıktı

Burada yapılan üst aramasında İbrahim T'den 15 bin 75 lira çıktı.

Çorum'da zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 15 bin 75 lira bulundu.

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