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        Çorum'da evin kapısındaki merdivenlerden düşen kişi öldü

        Çorum'da evin kapısındaki merdivenlerden düşerek yaralanan yabancı uyruklu kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 09:11 Güncelleme: 06.04.2024 - 09:11
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        Çorum'da evin kapısındaki merdivenlerden düşen kişi öldü
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        Çorum’da evin kapısındaki merdivenlerden düşerek yaralanan yabancı uyruklu kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre Faris Rumaitan Burjum (52), iftar için gittiği Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki evin giriş kapısındaki merdivenlerinden düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hasanpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burjum, kurtarılamadı.

        Faris Rumaitan Burjum'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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