Çorum'da evin kapısındaki merdivenlerden düşen kişi öldü
Çorum'da evin kapısındaki merdivenlerden düşerek yaralanan yabancı uyruklu kişi hastanede hayatını kaybetti.
Çorum’da evin kapısındaki merdivenlerden düşerek yaralanan yabancı uyruklu kişi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Faris Rumaitan Burjum (52), iftar için gittiği Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki evin giriş kapısındaki merdivenlerinden düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hasanpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burjum, kurtarılamadı.
Faris Rumaitan Burjum'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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