Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 55 koyun telef oldu
Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 55 koyun telef oldu.
Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 55 koyun telef oldu.
Şahinkaya köyünde A.Y'ye ait evde elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samanlık ve ahıra sıçrayan alevler, Çorum ve İskilip belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saatte söndürüldü.
Olayda yaklaşık 55 koyun telef oldu, 100 civarında saman balyası yandı.
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