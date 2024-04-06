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        Çorum'da üniversite-sanayi iş birliği kapsamında endüstriyel kenevir yetiştirilecek

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Amasya Üniversitesi ile ARS Biyoteknoloj Sanayi iş birliğiyle 25 dekar alanda endüstriyel kenevir üretilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:15 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:15
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        Çorum'da üniversite-sanayi iş birliği kapsamında endüstriyel kenevir yetiştirilecek
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Amasya Üniversitesi ile ARS Biyoteknoloj Sanayi iş birliğiyle 25 dekar alanda endüstriyel kenevir üretilecek.

        Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında hayata geçirilen "Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği ve İşbirliği Protokolü", Pınarbaşı köyünde düzenlenen törende imzalandı.

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, burada yaptığı konuşmada, kenevirin çok fonksiyonel bir ürün olduğunu, proje kapsamında üretiminin gelişmesi için gerekli desteği sağladıklarını söyledi.

        Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çorum ve Amasya'nın da içinde yer aldığı 19 ilde kenevir üretiminin başladığını anlattı.

        Köse, ilçede yapılacak yatırımlarla kenevir üretiminin gurur duyulacak noktaya geleceğine inandığını kaydetti.

        Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yüksel ise endüstriyel kenevir üretiminden elde edilecek ürünleri ulusal ve uluslararası pazarlara taşıyacaklarını vurguladı.

        Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, iş insanı Süleyman Tanrıverdi ve Prof. Dr. Aliye Aras da konuşmalarında projenin başarılı olmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalanarak kenevir ekimi yapıldı.

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