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        Çorum'da 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı

        Çorum'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:05
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        Çorum'da 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı
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        Çorum'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Mehmet A. (30) idaresindeki 66 AL 296 plakalı otomobile Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17. Sokak'ta başka bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

        Saldırıda sürücünün araçta bulunan babası Mehmet A.A. (51) kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerinde isabet eden saçmalarla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Saldırı sırasında sokakta park halindeki 3 araca da mermi isabet etti.

        Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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