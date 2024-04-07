Çorum'da 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı
Çorum'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Çorum'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Mehmet A. (30) idaresindeki 66 AL 296 plakalı otomobile Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17. Sokak'ta başka bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.
Saldırıda sürücünün araçta bulunan babası Mehmet A.A. (51) kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerinde isabet eden saçmalarla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırı sırasında sokakta park halindeki 3 araca da mermi isabet etti.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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