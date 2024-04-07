Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 88 Ologo), Landre, Toure, Ferhat Yazgan (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk. 78 Ahmet Sağat), Nalepa, Geraldo (Dk. 88 Suat Kaya), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 33 Eren Aydın)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Cem Ekinci (Dk. 62 Beridze), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 74 Atila Turan), Mehmet Yılmaz (Dk. 74 Vukovic) , Amaral, Ramil Sheideav (Dk. 85 Kouakou), Burak Öksüz (Dk. 62 Barış Alıcı), Yusuf Abdioğlu
Goller: Dk. 3 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 72 Beridze (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 79 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor)
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