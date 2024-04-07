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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:46 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:46
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 88 Ologo), Landre, Toure, Ferhat Yazgan (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk. 78 Ahmet Sağat), Nalepa, Geraldo (Dk. 88 Suat Kaya), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 33 Eren Aydın)

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Cem Ekinci (Dk. 62 Beridze), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 74 Atila Turan), Mehmet Yılmaz (Dk. 74 Vukovic) , Amaral, Ramil Sheideav (Dk. 85 Kouakou), Burak Öksüz (Dk. 62 Barış Alıcı), Yusuf Abdioğlu

        Goller: Dk. 3 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 72 Beridze (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 79 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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