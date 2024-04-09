Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Gökcan'dan İskilip Belediye Başkanı Çizikci'ye ziyaret
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci'ye ziyarette bulundu.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci'ye ziyarette bulundu.
Gökcan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İskilip Belediye Başkanlığına seçilen Çizikci'yi tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Çizikci de Gökcan'a teşekkür etti.
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