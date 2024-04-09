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        Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Gökcan'dan İskilip Belediye Başkanı Çizikci'ye ziyaret

        Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci'ye ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:22
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        Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Gökcan'dan İskilip Belediye Başkanı Çizikci'ye ziyaret
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        Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci'ye ziyarette bulundu.

        Gökcan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İskilip Belediye Başkanlığına seçilen Çizikci'yi tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

        Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Çizikci de Gökcan'a teşekkür etti.

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