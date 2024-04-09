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        Çorum'da kaza; 1 ölü, 1 yaralı

        ÇORUM'da yol kenarındaki su kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü Evren Yılmaz (37) öldü, yanında arkadaşı Caner Ceylan (37) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:25
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        Çorum'da kaza; 1 ölü, 1 yaralı
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        ÇORUM’da yol kenarındaki su kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü Evren Yılmaz (37) öldü, yanında arkadaşı Caner Ceylan (37) ağır yaralandı.

        Kaza, sabah erken saatlerinde Çorum- Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde meydana geldi. Evren Yılmaz’ın kontrolünü yitirdiği 06 CNB 504 plakalı hafif ticari araç, çelik bariyerlere çarparak su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Evren Yılmaz’ın öldüğünü belirledi. Yılmaz’ın ağır yaralanan arkadaşı Caner Ceylan ise Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye altına alındı. Evren Yılmaz’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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