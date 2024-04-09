Çorum'da kaza; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, sabah erken saatlerinde Çorum- Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde meydana geldi. Evren Yılmaz’ın kontrolünü yitirdiği 06 CNB 504 plakalı hafif ticari araç, çelik bariyerlere çarparak su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Evren Yılmaz’ın öldüğünü belirledi. Yılmaz’ın ağır yaralanan arkadaşı Caner Ceylan ise Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye altına alındı. Evren Yılmaz’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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