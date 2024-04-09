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        Çorum'da iki grup arasındaki bıçaklı, sopalı kavgada 9 kişi yaralandı

        Çorum'da iki grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:20
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        Çorum'da iki grup arasındaki bıçaklı, sopalı kavgada 9 kişi yaralandı
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        Çorum'da iki grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, aralarında anlaşmazlık bulunan Rıza K. (52), Taylan G. (31), Veli G. (28), Arda Ş. (20) ve Bekir G. (50) ile Ulaş K. (23), Ali A. (24), Mustafa Ş. (24) ve Oktay A. (20), Kale Mahallesi Salı Pazarı'nda tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlanan kavgada Ali A. bıçakla, 8 kişi ise darp sonucu yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Ali A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, hastanede tedavisi tamamlanan ve kavgaya karıştıkları tespit edilen şüphelileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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