Çorum'da iki grup arasındaki bıçaklı, sopalı kavgada 9 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, aralarında anlaşmazlık bulunan Rıza K. (52), Taylan G. (31), Veli G. (28), Arda Ş. (20) ve Bekir G. (50) ile Ulaş K. (23), Ali A. (24), Mustafa Ş. (24) ve Oktay A. (20), Kale Mahallesi Salı Pazarı'nda tartışmaya başladı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.