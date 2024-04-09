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        Çorum'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde arife günü dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:56 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:56
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        Çorum'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde arife günü dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

        Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dua eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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