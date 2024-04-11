Çorum'da trafik kavgası kameraya yansıdı

Öte yandan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, arbede sırasında çok sayıda kişinin birbirini darbetmesi ve polis ekiplerinin tarafları ayırmaya çalışması yer aldı.

Kavgayla ilgili tedavileri tamamlanan 3 kişinin de arasında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Sürücülerin arkadaşlarının da katıldığı kavga sokağa yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Zile Caddesi'nde iki sürücü arasında yol vermeme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

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