Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da trafik kavgası kameraya yansıdı

        Çorum'un Alaca ilçesinde yol vermeme meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 00:57 Güncelleme: 11.04.2024 - 00:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da trafik kavgası kameraya yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde yol vermeme meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Zile Caddesi'nde iki sürücü arasında yol vermeme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Sürücülerin arkadaşlarının da katıldığı kavga sokağa yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan İ.Y.Ş. (18), M.P. (22) ve İ.B. (23), polis ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Kavgayla ilgili tedavileri tamamlanan 3 kişinin de arasında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

        Öte yandan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, arbede sırasında çok sayıda kişinin birbirini darbetmesi ve polis ekiplerinin tarafları ayırmaya çalışması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        22 yaşındaki genç 5.kattan düştü
        22 yaşındaki genç 5.kattan düştü
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı
        Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Ayrılık kararı!
        Ayrılık kararı!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?

        Benzer Haberler

        Çorum'da köpeğe ve park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaraland...
        Çorum'da köpeğe ve park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaraland...
        Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya öldü
        Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya öldü
        Alaca'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
        Alaca'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
        Alaca'da protokol üyeleri bayramlaştı
        Alaca'da protokol üyeleri bayramlaştı
        Hitit Üniversitesince geliştirilen "nanotüp işleme yöntemi" tescillendi
        Hitit Üniversitesince geliştirilen "nanotüp işleme yöntemi" tescillendi
        Çorum'da 1,5 asırlık "arife duası" geleneği yaşatılıyor
        Çorum'da 1,5 asırlık "arife duası" geleneği yaşatılıyor