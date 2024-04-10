Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya öldü
Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.
Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.
T.E. idaresindeki 19 T 0078 plakalı ticari taksi, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda Nail Kayıkcı'ya (70) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Kayıkcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ticari taksi sürücüsü gözaltına alındı.
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