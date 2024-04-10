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        Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya öldü

        Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 17:30 Güncelleme: 10.04.2024 - 17:30
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        Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya öldü
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        Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.

        T.E. idaresindeki 19 T 0078 plakalı ticari taksi, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda Nail Kayıkcı'ya (70) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Kayıkcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ticari taksi sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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