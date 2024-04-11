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        Çorum'da bir çiftin nikahı teknede kıyıldı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir çiftin nikahı, Obruk Barajı'ndaki tekne turu sırasında kıyıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:43
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        Çorum'da bir çiftin nikahı teknede kıyıldı
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir çiftin nikahı, Obruk Barajı'ndaki tekne turu sırasında kıyıldı.

        Büşra ve Abdülkadir Dirican çifti, ilçenin doğan güzellikleriyle öne çıkan Obruk Barajı'nda nikah kıyılması için Oğuzlar Belediyesine başvurdu.

        Talebin uygun görülmesi üzerine Oğuzlar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Altınkoz Tesisleri'ne ait teknede nikah organizasyonu yapıldı.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, çiftin nikahını teknede kıydı.

        Evlilik cüzdanını geline teslim eden Cebeci, çifte mutluklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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