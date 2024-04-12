Çorum FK, 1. Lig'de yarın Altay ile karşılaşacak

Bu sezon ligde çıktığı 29 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 49 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakibini mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ve Ozan Sol, Altay karşısında forma giyemeyecek.

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