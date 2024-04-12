Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Altay ile karşılaşacak

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Altay ile karşılaşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

        Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ve Ozan Sol, Altay karşısında forma giyemeyecek.

        Bu sezon ligde çıktığı 29 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 49 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakibini mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı

        Benzer Haberler

        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da bir çiftin nikahı teknede kıyıldı
        Çorum'da bir çiftin nikahı teknede kıyıldı
        İskilip Kaymakamı Polat'tan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
        İskilip Kaymakamı Polat'tan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
        Çorum'da trafik kavgası kameraya yansıdı
        Çorum'da trafik kavgası kameraya yansıdı
        Çorum'da köpeğe ve park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaraland...
        Çorum'da köpeğe ve park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaraland...
        Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya öldü
        Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya öldü