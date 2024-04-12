Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Çorum'da cuma namazı çıkışı bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:51 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da cuma namazı çıkışı bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Çorum Filistin Platformunun daveti üzerine Akşemseddin Camisi önünde toplanan vatandaşlar, "Gazze için de bayram olsun" yazılı pankart taşıdı.

        Platform sözcüsü Hüseyin Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarken Filistinlilerin, Doğu Türkistanlıların acıların bin bir türlüsünü yaşadığını söyledi.

        İsrail'in Filistin'de ABD'nin de desteğiyle insanlık adına her şeyi yıkıp tahrip ettiğini anlatan Kılıç, "Gazze savaşı tüm algıları, mevcut kavramları alt üst etti. Uluslararası yapıların işlevsizliğini gün yüzüne çıkardı. Devasa Haçlı ordusu karşısında Gazze'nin her yerinde direnen mücahitler, tüm imkansızlıklara ve yalnızlığa rağmen tarih yazmaya devam ediyor. Onlar mücadeleleri ve ödedikleri bedellerle örnek duruş sergilemeye devam ediyor." dedi.

        Gazze'de katliam ve izzetli bir direniş yaşandığına dikkati çeken Kılıç, "Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Aksa Tufanı, İsrail'in yenilmez ordusu ve istihbaratını yerle bir etti. Dünyanın bütün güçleri bir araya geldi ama bir avuç imanlı Kassam Tugaylarını yıkamadı. Gazze'deki direniş, imanın ne büyük güç olduğunu bizlere göstermektedir." diye konuştu.

        Filistin'de yaşanan soykırımın gündemden düşmemesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Kılıç, kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini kaydetti.

        Kılıç, Türkiye'nin İsrail ile ticaretin kısıtlanmasına yönelik kararı desteklediklerini ve artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

        Açıklamanın ardından vatandaşlar, Gazze'de soykırımın sona ermesi ve Filistin halkının özgürlüğü için dua etti.

        Eyleme Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor

        Benzer Haberler

        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Altay ile karşılaşacak
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Altay ile karşılaşacak
        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da bir çiftin nikahı teknede kıyıldı
        Çorum'da bir çiftin nikahı teknede kıyıldı
        İskilip Kaymakamı Polat'tan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
        İskilip Kaymakamı Polat'tan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
        Çorum'da trafik kavgası kameraya yansıdı
        Çorum'da trafik kavgası kameraya yansıdı
        Çorum'da köpeğe ve park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaraland...
        Çorum'da köpeğe ve park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaraland...