Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şaban B. idaresindeki 38 AFZ plakalı hafif ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda, Yusuf S'nin kullandığı 34 UM 6207 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden Şaban B. ile aynı araçtaki Mehmet Ali B, Şerife B, Muhammed A. ve Yusuf E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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