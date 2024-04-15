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        Çorum'da yol kenarında ölü vaşak bulundu

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde yol kenarında ölü vaşak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:54 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:54
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        Çorum'da yol kenarında ölü vaşak bulundu
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde yol kenarında ölü vaşak bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Çorum-Ortaköy kara yolu Danişin mevkiinde yol kenarında hayvan ölüsü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Ortaköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaptıkları incelemede, hayvanın vaşak olduğunu tespit etti. Ölü vaşak bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Vaşağın bir aracın çarpması sonucu telef olduğu değerlendiriliyor.

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