Çorum'da bayram tatili dönüşü dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor

Polis ve jandarma ekipleri, kent merkezinden geçen Ankara-Samsun kara yolu ile Osmancık'tan geçen D-100 kara yolunda denetimlerini artırdı.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve tatil dönüşü için yola çıkanlar, Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

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