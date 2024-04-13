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        Çorum'da bayram tatili dönüşü dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor

        Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve tatil dönüşü için yola çıkanlar, Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 22:29 Güncelleme: 13.04.2024 - 22:29
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        Çorum'da bayram tatili dönüşü dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor
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        Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve tatil dönüşü için yola çıkanlar, Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

        Bayramı memleketlerinde geçiren vatandaşlar, tatilin sona yaklaşmasıyla dönüş için yola çıktı.

        Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan güzergahta bulunan Çorum'da araç yoğunluğu oluştu.

        Polis ve jandarma ekipleri, kent merkezinden geçen Ankara-Samsun kara yolu ile Osmancık'tan geçen D-100 kara yolunda denetimlerini artırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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