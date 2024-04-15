Çorum Belediyesinde işe alınacak geçici işçi adayları kurayla belirlendi

Özer, istihdam edilecek 142 geçici işçi için yedekleriyle birlikte 400 kişinin belirlendiğini ve mülakatların hafta içinde yapılacağını kaydetti.

Özer, çeşitli birimlere ihtiyaç duyulan beden işçisi alımı için 1611 kişinin başvurduğunu, bunun üzerine kura çekimi yapmaya karar verildiğini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi bünyesinde 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere 142 beden işçisi alımı için 3-6 Nisan tarihlerinde başvurular kabul edildi.

Çorum Belediyesi bünyesinde geçici süreyle istihdam edilecek 142 geçici işçi için 400 aday, internet üzerinden canlı yayınlanan noter huzurunda kura çekimiyle belirlendi.

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