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        Çorum Belediyesinde işe alınacak geçici işçi adayları kurayla belirlendi

        Çorum Belediyesi bünyesinde geçici süreyle istihdam edilecek 142 geçici işçi için 400 aday, internet üzerinden canlı yayınlanan noter huzurunda kura çekimiyle belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:33
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        Çorum Belediyesinde işe alınacak geçici işçi adayları kurayla belirlendi
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        Çorum Belediyesi bünyesinde geçici süreyle istihdam edilecek 142 geçici işçi için 400 aday, internet üzerinden canlı yayınlanan noter huzurunda kura çekimiyle belirlendi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi bünyesinde 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere 142 beden işçisi alımı için 3-6 Nisan tarihlerinde başvurular kabul edildi.

        Belediyeye iş için başvuran 1611 kişi arasından 400 aday, kurayla mülakata katılma hakkı kazandı.

        İnsan Kaynakları Müdürü Ekrem Özer yönetiminde, noter huzurunda yapılan kura çekilişi, Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Web TV'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

        Özer, çeşitli birimlere ihtiyaç duyulan beden işçisi alımı için 1611 kişinin başvurduğunu, bunun üzerine kura çekimi yapmaya karar verildiğini belirtti.

        Özer, istihdam edilecek 142 geçici işçi için yedekleriyle birlikte 400 kişinin belirlendiğini ve mülakatların hafta içinde yapılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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