Çorum'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı
Çorum'un Laçin ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'un Laçin ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla gezmek için Yeşil Göl'e giden C.Ç, çevredeki bir şelalenin yanındaki kayalıktan düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Laçin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.