Çorum'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla gezmek için Yeşil Göl'e giden C.Ç, çevredeki bir şelalenin yanındaki kayalıktan düşerek yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.